Погрузка автомобилей и их комплектующих на станциях Ульяновской области в январе – октябре текущего года увеличилась более чем в 2,2 раза

Погрузка автомобилей и их комплектующих на станциях Ульяновской области в январе – октябре текущего года увеличилась более чем в 2,2 раза

10:00

За 10 месяцев 2024 года на станциях ОАО «РЖД» в Ульяновской области было погружено более 5 тыс. тонн автомобилей и комплектующих, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в октябре 2024 года со станций Куйбышевской железной дороги в Ульяновской области отгружено 390 тонн автомобилей и комплектующих, что на 7,8% превышает октябрь 2023 года.

Наибольшие объемы грузов отправлены со станции Ульяновск-3 в адрес грузополучателей на территории Кемеровской области.

Позитивная динамика связана как с увеличением спроса на продукцию отечественного автомобилестроительного комплекса, так и с изменением транспортной логистики во внутригосударственном сообщении, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.