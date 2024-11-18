Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев 2024 года выросли на 6%

В январе – октябре 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 496,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных за 10 месяцев во всех видах сообщения, составило 373 тыс. ДФЭ (перевезено 4,7 млн тонн грузов (-1,1%)), в том числе:
- лесные грузы – 95,7 тыс. ДФЭ (-0,4% к январю – октябрю 2023 года);
- бумага – 66,1 тыс. (+9,3%);
- автомобили и комплектующие – 42,3 тыс. (+6,3%);
- метизы – 39,8 тыс. (+10,1%);
- промышленные товары – 30 тыс. (-4,3%);
- машины, станки, двигатели – 23,3 тыс. (+14%);
- химикаты и сода – 21,6 тыс. (-3,8%);
- цветные металлы – 19,7 тыс. (-8,8%);
- зерно – 3,7 тыс. (-30,4%);
- продовольственные товары – 3,7 тыс. (рост – в 1,2 раза);
- черные металлы – 3,4 тыс. (+12,2%);
- нефть и нефтепродукты – 2,7 тыс. (+5,5%);
- строительные грузы – 2 тыс. (-0,5%);
- сельскохозяйственные машины – 1,7 тыс. (+18,3%);
- химические и минеральные удобрения – 1,3 тыс. (+10,9%);
- остальные и сборные грузы – 8,7 тыс. (-38%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.