Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге за 10 месяцев 2024 года выросли на 6%

09:55

В январе – октябре 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 496,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 6% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за 10 месяцев во всех видах сообщения, составило 373 тыс. ДФЭ (перевезено 4,7 млн тонн грузов (-1,1%)), в том числе: