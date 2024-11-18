В январе – октябре 2024 года пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые горы вырос почти на 70%

В январе – октябре 2024 года пассажиропоток на маршруте Нижний Новгород – Моховые горы вырос почти на 70%

09:49

Пассажирами пригородных электропоездов сообщением Нижний Новгород – Моховые горы за 10 месяцев 2024 года стали 425 тыс. человек, что на 68,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Существенный рост пассажирских перевозок по этому направлению обусловлен тем, что на Горьковской железной дороге были назначены дополнительные пригородные поезда в связи с началом ремонтных работ на старом Борском мосту. Кроме того, поездка на электричке сообщением Нижний Новгород – Моховые горы позволяет быстро и с комфортом добраться до места назначения, минуя пробки на автомобильных дорогах.

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.