Перевозки соли в контейнерах на Калининградской железной дороге в январе – октябре 2024 года увеличились более чем в 5 раз

18:55

В январе – октябре текущего года на Калининградской железной дороге перевозки пищевой и технической соли в контейнерах увеличились более чем в 5 раз к аналогичному периоду прошлого года и составили 1,5 тыс. ДФЭ (TEU) (перевезено 21,7 тыс. тонн).

Всего за 10 месяцев 2024 года на Калининградской железной дороге во всех видах сообщения перевезено почти 12 тыс. ДФЭ (более 127 тыс. тонн) порожних и груженых контейнеров, в том числе внутренние перевозки составили 9,5 тыс. ДФЭ.

Груженых контейнеров во всех видах сообщения отправлено 9,8 тыс. тонн ДФЭ (123 тыс. тонн таких грузов).

В частности, помимо соли, погружено и отправлено: