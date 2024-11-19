В Чебоксары прибыл первый контейнерный поезд из КНР

14:47

Работники Горьковской железной дороги впервые приняли контейнерный поезд на грузовом терминале Чебоксары (Чувашская Республика), который был отправлен из Китайской Народной Республики. В его состав вошли контейнеры с промышленными грузами.

Железнодорожники осуществили погрузочно-разгрузочную работу и доставили крупнотоннажные контейнеры собственными грузовыми автомобилями до конечного получателя.

Это транспортное решение является важной составляющей для комплексного развития логистической доступности региона, которое позволит снизить издержки производителей на доставку сырья и оборудования, а в перспективе – обеспечит экспорт различных товаров предприятий Чувашской Республики, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.