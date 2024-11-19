В январе – октябре 2024 года на Кубани пригородными поездами перевезено 20,5 млн человек

14:39

Лидером по перевозкам в пригородном сообщении на СКЖД по итогам 10 месяцев 2024 года стал Краснодарский край: пригородные поезда для передвижения выбрали 20,5 млн человек. Количество пассажиров в регионе выросло на 15% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. На втором месте – Ростовская область: перевезено 8,6 млн пассажиров (+7%), на третьем – Ставропольский край: 5,5 млн (+4%). Четвертое место – у Республики Дагестан: перевезено 1,4 млн человек (+6%).

Наибольшая динамика роста пассажиропотока на пригородных направлениях СКЖД в этот период зафиксирована в Республике Северная Осетия – Алания: перевезено 105 тыс. пассажиров, что на 19% больше, чем за 10 месяцев 2023 года.

Всего на СКЖД на пригородных направлениях в январе – октябре 2024 года было перевезено 36 млн пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.