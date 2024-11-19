Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый пригородный поезд Челябинск – Усть-Катав начнет курсировать с 30 ноября

2024-11-19 12:43
Новый пригородный поезд Челябинск – Усть-Катав начнет курсировать с 30 ноября
С 30 ноября на Южно-Уральской железной дороге назначены пригородные поезда по новому маршруту Челябинск – Усть-Катав – Челябинск. Пара новых электропоездов будет курсировать по выходным и праздничным дням до 16 марта включительно.

Поезд будет останавливаться на станциях Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс-1, Чебаркуль. Время в пути составит около 5,5 часов. На маршруте будет задействован современный электропоезд повышенной комфортности ЭП2Д с кондиционером и персональными USB-портами для зарядки мобильных устройств.

Пригородный поезд № 7105 сообщением Челябинск – Усть-Катав будет отправляться в 06:04 (здесь и далее – время местное), прибывать в Усть-Катав в 11:31. Пригородный поезд № 7106 сообщением Усть-Катав – Челябинск будет отправляться в 17:46, прибывать в Челябинск в 23:05.

С запуском нового маршрута у жителей Усть-Катава, поселков Сулея, Мурсалимкино и Вязовая появится возможность беспересадочного проезда на электропоездах до столицы Южного Урала и обратно.

Стоимость проезда по полному маршруту между Челябинском и Усть-Катавом составит 974,90 рубля.

В декабре этого года поезд будет задействован в новом мультимодальном горнолыжном маршруте до ГЛК «Завьялиха» (г. Трехгорный). Горнолыжники будут добираться на электропоезде № 7105 сообщением Челябинск – Усть-Катав до станции Вязовая, где пересядут на автобус до горнолыжного курорта. Расписание автобусов будет связано с графиком движения поезда. Билеты на маршрут будут продаваться полными пакетами услуг, включающими проезд на поезде и автобусе, ски-пасс и/или прокат, а также завтрак.

Оформить проездные документы можно с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», в пригородных кассах и терминалах самообслуживания. Продажа билетов начинается за 10 суток. Действуют все виды льгот, установленные для проезда в пригородном железнодорожном транспорте, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

