В праздничные выходные ноября изменится порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае

В связи с праздничными выходными днями в период с 3 по 7 ноября в Пермском регионе СвЖД частично изменится порядок курсирования пригородных поездов. В дополнительные нерабочие дни, введенные указом Президента России, пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».
Изменения коснутся следующих поездов:
Кроме того, 4 и 5 ноября будут назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным дням:
Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, 4 и 5 ноября будут отменены:
Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.