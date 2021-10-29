В праздничные выходные ноября изменится порядок курсирования пригородных поездов в Пермском крае

09:23

В связи с праздничными выходными днями в период с 3 по 7 ноября в Пермском регионе СвЖД частично изменится порядок курсирования пригородных поездов. В дополнительные нерабочие дни, введенные указом Президента России, пригородные поезда будут курсировать в обычном режиме. Перевозчик – АО «Пермская пригородная компания».

Изменения коснутся следующих поездов:

№ 7184 сообщением Чусовская – Пашия назначен с 4 по 6 ноября, 3 ноября отменен;

№ 7183 сообщением Пашия – Чусовская назначен с 5 по 7 ноября, 4 ноября отменен;

№ 7181 сообщением Теплая гора – Чусовская назначен 4 и 8 ноября, 6 ноября отменен;

№ 6220/6219 сообщением Пермь-2 – Комарихинская – Пермь-2 назначены 4 ноября, 6 ноября отменены;

№ 7182 сообщением Чусовская – Теплая гора назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменен;

№ 6194/7193 сообщением Пермь-2 – Кунгур – Пермь-2 назначен 3 и 7 ноября, 5 ноября отменен.

Кроме того, 4 и 5 ноября будут назначены поезда, которые обычно курсируют по выходным дням:

№ 6945/6942 сообщением Чусовская – Кын – Чусовская;

№ 6016 сообщением Краснокамск – Пермь-2.

Поезда, обычно курсирующие по рабочим дням, 4 и 5 ноября будут отменены:

№ 7121/7650 сообщением Кукуштан – Пермь-2;

№ 6935/6932 сообщением Чусовская – Рассоленко – Чусовская;

№ 6014 сообщением Краснокамск – Пермь-2.

Свердловская железная дорога обращается к пассажирам с просьбой внимательно следить за изменениями в расписании пригородных поездов. С более подробной информацией можно ознакомиться на станциях, на сайте АО «ППК», в мобильном приложении «ЖД Пассажирам» или по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00 (звонок по России бесплатный), сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.