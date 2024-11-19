РЖД завершили реконструкцию грузового терминала на пограничной станции Наушки в Республике Бурятии

11:58

На станции Наушки в Республике Бурятии завершена масштабная реконструкция грузового терминала. Его модернизировали в рамках развития железнодорожного погранперехода между Россией и Монголией.

В торжественном запуске объекта в эксплуатацию в режиме телемоста из Москвы принял участие первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Сергей Павлов.

«Проект имеет особое значение для развития международных перевозок грузов, в первую очередь, в направлении Россия – Монголия – Китай. Решению этой задачи, безусловно, способствует расшивка узких мест, в том числе на пунктах пропуска. Убежден, что с завершением строительства перегрузочного комплекса на пограничной станции Наушки мы повысим ее провозную способность за счет сокращения времени нахождения вагонов в ожидании досмотровых операций», – отметил Сергей Павлов.

На территории комплекса обустроена новая контейнерная площадка, а также проведена реконструкция подкрановых путей. Количество мест для таможенного досмотра увеличилось в 2 раза – до 12 вагонов. Это позволит ускорить оборот грузовых вагонов, подлежащих досмотру.

В ходе реконструкции для размещения грузов построен крытый склад площадью свыше 1,5 тыс. кв. м, а также административные здания, обновлена система освещения и видеонаблюдения.