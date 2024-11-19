Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской магистрали в январе – октябре текущего года выросли на 10,9%

В январе – октябре 2024 года перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 10,9% и составили 522,1 тыс. ДФЭ.
Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 551,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
С начала года было перевезено:
- промышленные товары народного потребления – 113,2 тыс. ДФЭ (+58,1% к январю-октябрю 2023 года);
- метизы – 86,2 тыс. ДФЭ (+42,9%);
- машины и оборудование – 69,8 тыс. ДФЭ (+3,4%);
- химикаты и сода – 51,9 тыс. ДФЭ (+7,4%);
- цветные металлы – 22,9 тыс. ДФЭ (+13,8%);
- сборные грузы – 13,9 тыс. ДФЭ (+34%);
- сельскохозяйственные машины – 13 тыс. ДФЭ (+27,8%);
- бумага – 11,6 тыс. ДФЭ (+5,2%);
- строительные грузы – 4,2 тыс. ДФЭ (+28,4%);
- продукты перемола – 4,1 тыс. ДФЭ (рост – в 3,6 раза);
- металлические конструкции – 3,8 тыс. ДФЭ (рост – в 4,1 раза);
- лесные грузы – 1,2 тыс. ДФЭ (рост – в 4,2 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.