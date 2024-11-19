Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской магистрали в январе – октябре текущего года выросли на 10,9%

Перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской магистрали в январе – октябре текущего года выросли на 10,9%

09:48

В январе – октябре 2024 года перевозки груженых контейнеров на Южно-Уральской железной дороге во всех видах сообщения выросли по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 10,9% и составили 522,1 тыс. ДФЭ.

Всего за этот период по ЮУЖД во всех видах сообщения было перевезено 551,9 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

С начала года было перевезено: