В январе – октябре 2024 года со станций Красноярской магистрали во внутреннем сообщении отправлено 12,7 тыс. груженых контейнеров

09:10

В январе – октябре 2024 года на КрасЖД во внутреннем сообщении отправлено 12,7 тыс. груженых контейнеров ДФЭ (TEU) с ростом к январю – октябрю 2023 года на 2,3%.

Всего за 10 месяцев 2024 года во всех видах сообщения перевезено 189,8 тыс. контейнеров ДФЭ (TUE), что ниже результата аналогичного периода прошлого года на 3,6%.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, в январе – октябре составило 130,1 тыс. ДФЭ (перевезено 2 млн 127 тыс. тонн грузов).

При этом отмечен рост перевозок в контейнерах: