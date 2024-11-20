Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД и «Бамовское содружество» будут вместе реализовывать национальный проект «Эффективная транспортная система»

2024-11-20 18:51
РЖД и «Бамовское содружество» будут вместе реализовывать национальный проект «Эффективная транспортная система»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

ОАО «РЖД» и Общероссийская общественная организация «Бамовское содружество» (ОРОО «БАМ») заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве для реализации инициатив национального проекта «Эффективная транспортная система». Подписи под документом поставили генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров и президент ОРОО «БАМ» Ефим Басин.

Согласно документу, члены общественной организации будут участвовать в экспертизах строительных проектов и программ, которые планируются к реализации в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система», и обмениваться опытом, полученным при проектировании, строительстве и эксплуатации Байкало-Амурской железнодорожной магистрали.

Кроме того, ветераны БАМа будут содействовать привлечению молодежи, проживающей в регионах Байкало-Амурской магистрали, и потомственных строителей-железнодорожников для работы в OAO «РЖД» и его структурных подразделениях, принимать участие в профориентационных мероприятиях со школьниками и юными железнодорожниками.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru