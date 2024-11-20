Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога завершила основной этап земляных работ на месте строительства высокой посадочной платформы на станции Пермь-1

2024-11-20 15:35
Свердловская железная дорога ведет переустройство пассажирской инфраструктуры со строительством высокой посадочной платформы на станции Пермь-1. Новой платформой смогут пользоваться пассажиры электричек кольцевого маршрута и пригородных поездов Горнозаводского направления.

Для реализации проекта необходимо перенести инженерные сети, попадающие в зону производства работ, провести переустройство железнодорожных путей, контактной сети и сетей связи. В настоящее время на объекте завершены основные земляные работы, проложена новая система каналов для подземных коммуникаций. Также строители провели демонтаж низкой платформы и одного из двух железнодорожных путей станции. Работы ведутся без приостановки движения поездов.

В 2025 году напротив здания вокзала Пермь-1 (со стороны улицы Советской) начнется строительство высокой платформы. Перед входом на платформу будет оборудован досмотровый павильон для обеспечения транспортной безопасности. Вместо старого пешеходного моста через пути на станции Пермь-1 будет возведен современный крытый надземный переход со сходами: со стороны улицы Советской – к новой высокой платформе, со стороны улицы Монастырской – к зданию вокзала. На платформе и на мосту установят современные системы освещения, проведут благоустройство прилегающей территории. На месте демонтированного железнодорожного пути будет уложен новый путь.

Завершить все работы планируется в 2026 году, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

