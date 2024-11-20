Количество случаев травмирования граждан на объектах Юго-Восточной железной дороги за 10 месяцев 2024 года снизилось почти на треть

14:50

В январе – октябре 2024 года на объектах инфраструктуры ЮВЖД из-за несоблюдения правил безопасности был травмирован 41 человек, 27 из них погибли. За аналогичный период прошлого года пострадали 60 человек, из них смертельно травмированы 36.

За 10 месяцев в Воронежской области пострадали 17 человек (9 погибших), в Липецкой – 8 (7 погибших), в Тамбовской – 7 (4 погибших), в Белгородской – 4 (3 погибших), в Саратовской – 1. Также смертельно травмированы 3 человека в Курской области и 1 – в Пензенской.

Юго-Восточная железная дорога напоминает, что нельзя переходить пути в непредназначенных для этой цели местах и перебегать их перед движущимся поездом, прыгать с платформ и подниматься на крыши вагонов, ходить в зоне движения поездов в наушниках и капюшоне. Необходимо пользоваться специально оборудованными пешеходными переходами, тоннелями и мостами. Во избежание поражения электротоком не приближайтесь к высоковольтным линиям, не прикасайтесь к электрооборудованию, не поднимайтесь на крыши сооружений, расположенных под проводами и на конструкции железнодорожных мостов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.