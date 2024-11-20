Перевозки груженых контейнеров на Западно-Сибирской железной дороге в январе – октябре текущего года выросли на 11,6%

В январе – октябре 2024 года количество груженых контейнеров, отправленных на Западно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения, выросло на 11,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 292 тыс. ДФЭ (перевезено более 4,7 млн тонн грузов, +5,7%), в том числе:
- зерно – 75 тыс. ДФЭ (+33,1% к январю – октябрю 2023 года);
- химикаты и сода – 59,7 тыс. (+8,2%);
- разные продовольственные товары – 32,6 тыс. (+6,4%);
- строительные грузы – 27 тыс. (рост – почти в 1,7 раза);
- продукты перемола – 18,6 тыс. (+36,4%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.