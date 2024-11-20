Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Более 100 единиц специальной техники подготовлено на Горьковской железной дороге к зимнему сезону

2024-11-20 12:27
Более 100 единиц специальной техники подготовлено на Горьковской железной дороге к зимнему сезону
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская магистраль завершила подготовку снегоуборочных и снегоочистительных машин к работе в период снегопадов и низких температур в сезоне 2024/2025 годов.

Этой зимой на ГЖД будет задействовано 103 единицы специализированной техники, из них 52 снегоуборочные машины, 29 плужных снегоочистителей, 17 пневмоочистительных машин и 5 стругов-снегоочистителей.

Пневмоочистительные машины (ПОМ) используются в начале зимы, когда снег мягкий и не спрессованный. Они включены в специальный снегоуборочный поезд. Такой состав со скоростью от 5 км/ч до 40 км/ч выдувает выпавший снег с железнодорожного пути.

Поезда, состоящие из плужных снегоочистителей (СДП-М), используются для очистки пути на перегонах во время обильных снегопадов, а также начиная с середины зимы, когда снег уже спрессованный. Такой снеговой поезд может очищать снег с путей со скоростью до 70 км/ч.

Для уборки снега с железнодорожных путей в пределах станций используются снегоуборочные машины (СМ-2М) и самоходные поезда (ПСС-1К). В их состав включены вагоны для скопления и выгрузки убранного снега. Загрузка такого состава за один раз составляет до 340 куб. м в зависимости от влажности снега.

Все железнодорожники обеспечиваются зимней спецодеждой и защитными средствами от обморожения, а новые работники проходят обязательное обучение правилам безопасности при работе в зимних условиях.

Особое внимание при подготовке к работе в зимний период на ГЖД уделяется пассажирскому комплексу. Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проведено комплексное техническое обслуживание как пригородного подвижного состава, так и вагонов поездов дальнего следования. Проверена и налажена работа систем отопления вокзальных комплексов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

