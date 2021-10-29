Участок Москва-Каланчевская - Курский вокзал МЦД-2 будет закрыт ночью в последние выходные октября в связи с переключением путей на другие платформы

Центральный участок МЦД-2 будет закрыт в ночь с 29 на 30 октября с 23:00 до 08:10 и с 30 на 31 октября с 22:10 до 08:10 в связи с переключением путей на станции Москва-Пассажирская-Курская. В результате с 1 ноября поезда МЦД-2 будут останавливаться у платформы № 2 и № 3 Курского вокзала. Данные работы необходимы для продолжения возведения подземного вестибюля, а также строительства новой пассажирской платформы на месте платформы № 4.

«Технологические окна» назначены преимущественно в выходные дни, когда пассажиропоток минимален, и в ночное время, чтобы сохранить объемы движения в будни.

Обращаем внимание, что на время работ изменится расписание и маршруты пригородных поездов Курского, Рижского направлений и МЦД-2.

Просим пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.