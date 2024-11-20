В январе – октябре 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 7,2 тыс. маломобильных пассажиров

10:36

За 10 месяцев 2024 года услугами сопровождения на вокзалах Дальневосточной магистрали воспользовались более 7,2 тыс. маломобильных пассажиров (+23,5% к аналогичному периоду прошлого года). Сервисом чаще пользовались в Хабаровске, Владивостоке, Комсомольске-на-Амуре, Тынде, Ружино и Биробиджане.

Для маломобильных пассажиров обеспечивается сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: на привокзальные территории, внутри здания вокзала, включая санитарно-бытовые помещения и помещения обслуживания (кассовые залы, залы ожидания, санитарную комнату, камеру хранения, медпункт, помещения коммерческого обслуживания), на платформы к поездам. Услуги оказания помощи и сопровождения предоставляются на безвозмездной основе.

В этом году в здании вокзала Хабаровска открыли зону ожидания и отдыха для маломобильных пассажиров. На 1 этаже вблизи лифта и выхода на платформу размещены комфортные диваны, столики, дополнительный экран, на котором дублируется расписание поездов. Также установлена кнопка вызова сотрудника для помощи и обеспечена работа индукционной петли для слуховых аппаратов слабослышащих. Помимо этого, в зоне ожидания имеется опорная скамья для людей, которые не могут сидеть, кресло-коляска, стенды с полезной информацией. В 2025 году такую зону отдыха и ожидания организуют также на вокзале Уссурийска, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.