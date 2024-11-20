Инфраструктура Восточно-Сибирской железной дороги готова к работе в зимний период

10:22

На Восточно-Сибирской железной дороге проведены комплексные мероприятия по подготовке подвижного состава и инфраструктуры к работе в зимний период.

В преддверии холодов подготовительные работы охватили все объекты пассажирского комплекса: 75 вокзалов, 13 павильонов и 831 посадочную платформу.

Пассажирские вагоны и электропоезда, которые выйдут на маршруты в зимний период 2024-2025 годов, прошли техническое обслуживание и полностью готовы к работе при низких температурах.

Кроме того, проведена специальная диагностика искусственных сооружений. Всего обследовано более 5 тыс. объектов: мостов, тоннелей, виадуков, путепроводов, галерей, водопропускных труб. Для работников, ответственных за содержание путевой инфраструктуры, подготовлено более 1,2 тыс. пунктов обогрева.

Одной из важнейших задач по обеспечению безопасности движения поездов в зимний период становится уборка снега. На ВСЖД для этих целей будут задействованы 69 единиц специального подвижного состава. Работа по расчистке путевой инфраструктуры от выпавших осадков на магистрали стартовала уже в конце октября.

Помимо этого, на приобретение и экипировку сотрудников зимней спецодеждой в 2024 году ВСЖД направила более 688 млн рублей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.