Сотрудники Забайкальской железной дороги провели свыше 550 профориентационных мероприятий для молодежи Забайкалья и Приамурья

09:09

С начала 2024 года представители Забайкальской железной дороги провели более 550 мероприятий по профессиональной ориентации молодежи. Железнодорожники побывали в 98 населенных пунктах Забайкальского края и Амурской области, участниками встреч стали около 16,5 тыс. учащихся.

В рамках этой работы проводятся экскурсии на предприятия магистрали, где ребята знакомятся с производственными объектами дороги и различными технологическими процессами. Также железнодорожники организуют лекции, на которых рассказывают будущим выпускникам школ о преимуществах обучения в профильных учебных заведениях и дальнейшего трудоустройства в подразделения стальной колеи, программах адаптации и льготах для молодых сотрудников ОАО «РЖД».

Помимо этого, Забайкальская железная дорога ведет постоянное взаимодействие с отраслевыми университетами и техникумами: для студентов организуется прохождение ознакомительной и производственной практики на предприятиях ЗабЖД, а работники магистрали участвуют в организации образовательного процесса в качестве преподавателей, экспертов и руководителей при подготовке дипломных работ. Учебные полигоны и лабораторные комплексы образовательных учреждений оснащаются современным оборудованием, различными тренажерами, позволяющими студентам в ходе обучения понять на практике принципы работы локомотива, сортировочной горки, тяговой подстанции и т. п.

Профессиональная ориентация учащихся – важнейшая часть работы по подготовке новых кадров для Забайкальской железной дороги. Будущим выпускникам школ предлагаются варианты прохождения обучения по целевым направлениям от магистрали. В отраслевых учебных заведениях лучшим студентам назначаются стипендии генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» и начальника ЗабЖД. Кроме того, при подготовке дипломных работ на темы, непосредственно связанные с решением различных производственных задач Забайкальской железной дороги, студенты могут получить грант компании «Российские железные дороги».

Напомним: в 2024 году ряды сотрудников ЗабЖД пополнили более 400 выпускников железнодорожных вузов и техникумов. Более 150 из них получили образование по целевому договору с подразделениями холдинга «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.