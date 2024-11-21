Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Завершена реконструкция высокой пассажирской платформы на станции Пионерский Курорт Калининградской железной дороги

2024-11-21 17:08
С 23 ноября посадка и высадка пассажиров пригородных поездов на стации Пионерский Курорт КЖД будет осуществляться с высокой платформы. В ходе реконструкции ее высота была увеличена до уровня пола салона электропоездов «Ласточка».

Длина реконструированной платформы составляет 160 м, ширина – 4,5 м. Она оборудована пандусом, тактильными индикаторами, поручнями, стеклянным ограждением и двумя выходами: с торцевой части – к пешеходному переходу, в центральной части платформы – на улицу Вокзальная.

Это третья платформа, адаптированная под габариты электропоездов «Ласточка». В 2023 году были введены в эксплуатацию высокие пассажирские платформы на станции Зеленоградск-Новый и на Южном вокзале, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

