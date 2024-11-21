Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Проект Свердловской железной дороги в сфере развития экотуризма признан лучшим на всероссийском экологическом конкурсе

2024-11-21 12:25
Проект Свердловской железной дороги в сфере развития экотуризма признан лучшим на всероссийском экологическом конкурсе
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Проект комплексного благоустройства территории вокруг известного памятника природы принес Свердловской магистрали победу во Всероссийском конкурсе региональных природоохранных практик «Надежный партнер – Экология». Он признан лучшим проектом в области развития экологического туризма.

Неформальное «шефство» над природной достопримечательностью – скалами «Каменная чаша» в окрестностях Екатеринбурга Свердловская магистраль по договоренности с муниципалитетом взяла в 2022 году. Железнодорожники обустроили прогулочную экотропу – безопасный доступ к объекту, построили пешеходный мостик, установили навигационные указатели, оборудовали зону отдыха со столом и скамейками, а также фотозону – площадку, с которой открывается красивый вид на древние скалы, на специальном стенде разместили краеведческую и археологическую информацию о местности.

Вместе с сотрудниками ботанического сада Уральского федерального университета в лесном массиве железнодорожники высадили несколько десятков эндемичных и реликтовых растений, в том числе «краснокнижных». Основные работы по благоустройству были завершены в прошлом году.

Для поддержания санитарного и эстетического состояния территории работники СвЖД регулярно проводят в этой локации экологические субботники.

Как отметил начальник СвЖД Павел Бурцев, Свердловская магистраль заботится о защите окружающей среды и для поддержания экологического благополучия в регионах своего присутствия берет на себя дополнительные обязательства: проводит акции по экологическому просвещению, помогает развивать практику раздельного сбора отходов и вовлечения их во вторичный оборот, а также приводит в порядок прилегающие к железной дороге территории, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

