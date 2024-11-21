Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Грузоперевозки через пограничные переходы Дальневосточной магистрали в январе – октябре 2024 года выросли в 1,3 раза

2024-11-21 10:01
За 10 месяцев 2024 года через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях было перевезено более 15,3 млн тонн грузов, что на 29,4% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Экспортные отправки в Китай через пограничный переход Гродеково (РФ) – Суйфэньхэ (КНР) составили 7 млн тонн (+1,7%), в том числе 3,3 млн тонн угля (рост – в 1,7 раза), 887 тыс. тонн грузов в контейнерах (-3,2%), 51,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (+2,6%).

Экспортные отправки в Китай через пограничный переход Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) составили 3,1 млн тонн (рост – в 1,4 раза), в основном, угля: погружено 2,9 млн тонн (рост – почти в 1,4 раза).

Экспортные грузовые перевозки через мостовой железнодорожный пограничный переход Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР) в январе – октябре 2024 года достигли 4,6 млн тонн (рост – в 1,8 раза), в том числе 3,1 млн тонн угля (рост – в 1,6 раза) и 1,4 млн тонн руды (рост – в 2,4 раза). В импортном направлении перевезено 59 тыс. тонн грузов в контейнерах (рост – в 5,6 раза).

В октябре 2024 года через пограничные переходы ДВЖД во всех направлениях было отправлено 1,5 млн тонн различных грузов, что на 14,4% больше показателей октября прошлого года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

