На пригородном вокзале Юдино-2 открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров

2024-11-21 09:50
На пригородном вокзале Юдино-2 состоялось открытие зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

Новое специализированное пространство оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, и слабовидящих в сопровождении собак-проводников. Кроме того, здесь имеется игровая зона для юных пассажиров.

«Зал ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» на вокзале Юдино открыт в рамках развития безбарьерной среды на железнодорожных объектах. Это первый пригородный вокзал на Горьковской железной дороге, где организовано такое пространство. По России вокзал стал четвертым. В ближайшее время такие зоны ожидания появятся на вокзалах станции Можга и Балезино в Удмуртской Республике», – отметил начальник Горьковской дирекции пассажирских обустройств Андрей Фролов.

Особенностью новой зоны является тактильно-сенсорный информационный терминал, доступный для всех категорий инвалидов. Программное обеспечение этого терминала включает в себя информацию о вокзале, услугах, которые предоставляются на вокзалах, правила посещения зоны ожидания, видеоконсультацию для инвалидов по слуху посредством жестового языка и расписание движения поездов.

Вокзал Юдино-2 ежесуточно обслуживает более 1,5 тыс. пассажиров.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг.

Напомним: 30 сентября зона ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья открылась на втором этаже вокзального комплекса Нижний Новгород. Оно оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, а также слабовидящих в сопровождении собак-проводников. Для слабослышащих пассажиров в зале ожидания вокзала установлена индукционная петля, а рядом со входом – кнопка вызова персонала. Также в непосредственной близости от специализированного пространства располагается справочный видеотерминал, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

