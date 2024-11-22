Около 500 участников студотрядов закончили трудовой семестр на Северной железной дороге

17:12

22 ноября состоялось торжественное завершение первого трудового семестра студенческих отрядов в ОАО «РЖД». На Северной железной дороге проходили трудовую практику 473 студента.

«В современной истории Северной магистрали впервые были организованы трудовые семестры, и не только из студентов профильных железнодорожных учреждений, но и других образовательных заведений, что говорит об интересе к профессии железнодорожника и престиже работы в РЖД», – отметил начальник СЖД Рашид Сайбаталов.

Отряды формировались из студентов учреждений высшего и среднего профессионального образования. Студенты с помощью наставников получили опыт работы на разных предприятиях во всех регионах магистрали: в Ярославле, Архангельске, Коноше, Вологде, Череповце, Сосногорске, Иванове и других городах. Большинство выбрали профессию проводника. Также они работали монтерами пути, электромонтерами, дежурными по переезду, помощниками машиниста и дежурными по вокзалу.

Северная железная дорога предоставляла молодым будущим специалистам проживание, питание, заработную плату, обучение, возможность получить рекомендации и трудоустроиться после окончания обучения. Помимо работы, для участников студенческих отрядов была организована культурно-досуговая программа, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.