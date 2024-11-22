В 2024 году железнодорожники высадили почти 10 тыс. деревьев в Новосибирской области

14:07

Около 10 тыс. деревьев высадили железнодорожники-волонтеры в Новосибирской области в 2024 году в рамках экологических мероприятий «Лес Победы», «Сад памяти», «Сохраним лес» и др. Зеленые насаждения появились на лесохозяйственном участке в Ордынском районе, Сузунском и Барабинском лесничествах, а также на железнодорожных предприятиях.

Кроме озеленения территорий, волонтеры-железнодорожники традиционно поддерживали различные экологические акции и проекты в регионе, активно участвовали в субботниках по уборке мусора, очистке водоемов, сбору макулатуры и другого вторсырья. Добавим также, что работники магистрали круглогодично следят за экологическим и санитарным состоянием полосы отвода, обеспечивают пожарную безопасность, высаживают защитные лесные насаждения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД.