За 10 месяцев текущего года «Городская электричка» в Нижнем Новгороде перевезла почти 1,3 млн пассажиров

Маршрутами «Городской электрички» в Нижнем Новгороде в январе – октябре 2024 года воспользовались почти 1,3 млн человек.

Проект Горьковской железной дороги и АО «ВВППК» реализуется с 2013 года и позволил интегрировать железнодорожный транспорт в единую маршрутную сеть Нижнего Новгорода.

«Городская электричка» в столице Приволжья курсирует по двум направлениям – Сормовскому и Приокскому.

Первая Сормовская линия является самой популярной линией среди нижегородцев. За 10 месяцев текущего года здесь перевезено 670 тыс. пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Она включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Дубравная. Отправление электричек в часы пик осуществляется каждые 15 минут.

Вторая Сормовская линия проходит от станции Починки до станции Варя. Здесь организовано тактовое движение электропоездов в утреннее и вечернее время (с 06:00 до 10:00 и с 14:00 до 20:00). Электричка отправляется со станции Починки в 02 и 32 минуты каждого часа (например, 07:02, 07:32 и т. д.), а со станции Варя – в 20 и 50 минут каждого часа (например, 16:50, 17:20 и т. д.). В дневные часы (с 10:00 до 14:00) поезд курсирует каждые 40 минут. В январе – октябре по этому маршруту перевезено 440 тыс. человек.

Приокская линия включает участок от железнодорожного вокзала Нижний Новгород до станции Пр. Гагарина. В утренний час пик (с 06:00 до 09:00) электрички отправляются с проспекта Гагарина каждый час. За 10 месяцев поезда на этой линии перевезено 147,6 тыс. пассажиров.

Остановочные пункты «Городской электрички» расположены в местах пересечения с автомагистралями для удобной пересадки на городской пассажирский транспорт.

В «Городской электричке» при оплате транспортной картой «Ситикард» действует пересадочный тариф «Электронный кошелек 60 и 90 минут» при проезде между пунктами, расположенными на территории городского округа Нижнего Новгорода (участки Нижний Новгород-Московский – Окский Берег, Нижний Новгород-Московский – Починки – Дубравная и Варя – Починки).

Всю информацию о расписании поездов пригородного сообщения пассажиры могут получить на сайтах ОАО «РЖД» и пригородной компании АО «ВВППК», в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00, в справочной службе на железнодорожных вокзалах и в пригородных билетных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.