Расписание некоторых поездов на семи радиальных направлениях Московской железной дороги изменится в ноябре в связи с развитием инфраструктуры

Расписание некоторых пригородных поездов на Белорусском и Савеловском, Курском и Рижском, Горьковском, Казанском и Павелецком направлениях изменится в ноябре в связи с проведением работ по ремонту и развитию железнодорожной инфраструктуры.

Наиболее значительные корректировки внесены в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений, МЦД-1 и аэроэкспрессов: у некоторых поездов изменится время отправления или прибытия, некоторые электрички проследуют по укороченному маршруту, ряд поездов выведут из графика. Это связано с проведением путевых на станции Москва-Бутырская во время 44-часового технологического окна с 04:05 4 ноября до 00:05 6 ноября.

На участке Одинцово – Голицыно Белорусского направления МЖД в ноябре начнутся работы по обновлению оборудования и устройств электроснабжения и продлятся в течение месяца. Технологические «окна» назначены с использованием преимущественно ночного времени – с 00:30 до 04:30. Работы будут проводиться с 1 ноября на втором главном пути, а с 15 ноября – на первом.

Также в течение месяца, за исключением выходных и праздничных дней, запланированы путевые работы на участке Москва-Товарная-Курская – Люблино-Сортировочное, а также на станции Москва-Рижская со 2 по 12 ноября, в связи с чем внесены корректировки в расписание поездов Рижского и Курского направлений, в том числе МЦД-2.

На станции Москва-Пассажирская-Казанская работы по развитию инфраструктуры для МЦД-3 пройдут во время 51-часового окна с 03:40 5 ноября до 06:40 7 ноября. В связи с этим внесены существенные корректировки в расписание движения поездов.

Кроме того, на участке Реутово – Балашиха Горьковского направления по выходным дням будут проводиться работы по модернизации объектов энергообеспечения, а на участке Москва-Товарная-Павелецкая – Коломенское Павелецкого направления – глубокая очистка, выправка и балластировка пути. На Савеловском направлении продолжится развитие путевой инфраструктуры на участке Дмитров – Каналстрой. На станции Румянцево Рижского направления предстоит замена стрелочного перевода в ночь со 2 на 3 ноября.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.