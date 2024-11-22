За 10 месяцев 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге по технологии виртуальной сцепки отправлено более 9,6 тыс. пар грузовых поездов

На Восточно-Сибирской железной дороге применяются современные технологии перевозочного процесса, позволяющие повысить пропускную способность участков магистрали. Так, в январе – октябре 2024 года по технологии виртуальной сцепки на магистрали было проведено 9647 пар грузовых поездов.

Эта технология позволяет значительно сократить интервал между составами, идущими в попутном направлении, за счет автоматизированного управления системой автоведения локомотивов. Обмен информацией между локомотивами происходит по цифровому помехозащищенному радиоканалу.

В текущем году завершено дооснащение парка локомотивов серии 2ЭС5К и 3ЭС5К специальным оборудованием. Сейчас оно установлено на 234 машинах.

Технология используется на всем протяжении главного хода Транссиба на ВСЖД: от станции Тайшет до станции Петровский Завод. В августе – октябре на участке протяженностью 496 км от Нижнеудинска до станции Иркутск-Сортировочный было успешно протестировано применение «виртуальной сцепки» в условиях проведения ремонтных работ, когда движение осуществляется в обоих направлениях по одному пути. Поезда преодолели это расстояние с интервалом движения между составами в 7-8 минут.

Также в январе – октябре 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге было организовано движение 2015 поездов повышенной массы до 7100 тонн – на 13% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Кроме того, за 10 месяцев 2024 года на магистрали организовали движение 1,2 тыс. соединенных грузовых поездов. При этой технологии 2 грузовых поезда физически объединяются в один состав, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.