Горьковская железная дорога фиксирует рост перевозок на южном направлении за 10 месяцев 2024 года

Поездами дальнего следования, которые курсируют по Горьковской железной дороге в направлении южных курортов России из Нижнего Новгорода, в январе – октябре 2024 года воспользовались 68,9 тыс. пассажиров. Это на 7,8% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Между столицей Приволжья и югом России курсируют 9 прямых и транзитных составов.

Из Казани на Юг России отправились 67,2 тыс. пассажиров. Это на 13,2% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Столицу Татарстана и южные курорты страны связывают 17 прямых и транзитных составов.

Поезда дальнего следования из Ижевска в направлении южных курортов в январе – октябре перевезли 42,4 тыс. пассажиров. Это на 12,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Между столицей Удмуртии и югом России курсируют 7 прямых и транзитных составов.

Из Кирова в направлении южных курортов отправились 33,2 тыс. пассажиров. Это на 5,6% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Город на Вятке и южные курорты страны связывают 5 прямых и транзитных составов.

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.