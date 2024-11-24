Новый электропоезд вышел на маршрут в Хабаровском крае

19:31

23 ноября в Хабаровске прошла торжественная отправка нового электропоезда ЭП3Д в первую поездку по маршруту Хабаровск — Хор. В мероприятии приняли участие начальник ДВЖД Евгений Вейде, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, председатель Законодательной думы региона Николай Шевцов, мэр города Сергей Кравчук и другие почетные гости. Они ознакомились с устройством ЭП3Д, ставшим четвертым электропоездом этой серии на маршрутах Хабаровского края и пятнадцатым – на ДВЖД.

Новая электричка отвечает всем требованиям безопасности и отличается повышенным уровнем комфорта. Состав из 4 вагонов оснащен системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, видеонаблюдения, а также креплениями для провоза велосипедов. Помимо этого, для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрен подъемник.

В электропоезде применяются только отечественное оборудование и комплектующие.

Как отметил Евгений Вейде, обновление пассажирского подвижного состава – один из приоритетных вопросов компании ОАО «РЖД» для обеспечения комфорта и удобства поездок. Это способствует росту пассажирских перевозок: более 3 тыс. человек ежедневно пользуются услугами пригородного железнодорожного транспорта, а всего с начала 2024 года электропоездами в Хабаровском крае воспользовались более 980 тыс. человек (+1,6%).

Также ведется модернизация пассажирской инфраструктуры. Уже завершена реконструкция двух посадочных платформ на остановочных пунктах Юбилейная и Швейная фабрика в краевой столице. Продолжается реконструкция еще одной платформы. Для удобства и безопасности на трехпутном участке Хабаровск-1 – Хабаровск-2 строятся 3 пешеходных моста с обеспечением доступности для маломобильных групп населения, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.