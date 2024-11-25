Красноярская железная дорога завершила ремонт пассажирской платформы Нижняя Мана на Дивногорском направлении

12:31

Красноярская железная дорога обновила пассажирскую инфраструктуру остановочного пункта Нижняя Мана, расположенного на линии Енисей – Дивногорск. Здесь созданы комфортные условия для пассажиров в соответствии с современными стандартами.

В ходе ремонтных работ смонтирована новая широкая посадочная платформа из железобетонных плит с рельефным тиснением протяженностью 140 м. Она оборудована пандусом для удобства маломобильных групп населения. Кроме того, впервые желтая полоса безопасности, которая наносится для разделения опасной и безопасной зон, выполнена из пластика.

В настоящее время железнодорожники завершают обновление системы светодиодного освещения на остановочном пункте, что обеспечит пассажирам дополнительное удобство в темное время суток.

Напомним: линия Енисей – Дивногорск является частью проекта «Городская электричка Красноярска» и считается одним из наиболее живописных маршрутов КрасЖД, который привлекает туристов со всей страны. За последние 3 года пассажиропоток здесь увеличился в 1,5 раза.

Остановочный пункт Нижняя Мана расположен вблизи популярных туристических мест реки Мана. Он входит в число самых востребованных у пассажиров, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.