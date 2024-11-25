Поезд Деда Мороза прибыл в столицу БАМа – Тынду

10:42

В год 50-летия БАМа передвижная резиденция Деда Мороза, следуя по легендарной магистрали, привезла жителям Тынды праздник и новогоднее настроение. Праздничный состав под паровозной тягой на перроне встречали дети и взрослые.

На вокзале в столице БАМа состоялась большая праздничная программа с участием Деда Мороза, Снегурочки, аниматоров и волшебных персонажей. Юные тындинцы смогли также посетить передвижную сказочную деревню, резиденцию главного волшебника страны и получить подарки. За время стоянки поезда посетили праздник и получили заряд хорошего настроения более 1 тыс. жителей города.

Далее новогодний состав отправится по БАМу в Февральск (Амурская область) и Новый Ургал (Хабаровский край), где 26 ноября пройдут новогодние представления. 27 ноября поезд Деда Мороза прибудет в Комсомольск-на-Амуре. После многочисленных остановок в городах и поселках сказочный поезд завершит пребывание на Дальневосточной железной дороге 7 декабря и продолжит маршрут по Забайкальской магистрали, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.