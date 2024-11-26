В январе – октябре 2024 года на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск перевезено более 5,2 млн пассажиров

На самом популярном пригородном железнодорожном маршруте СКЖД Минеральные Воды – Кисловодск за 10 месяцев 2024 года перевезено свыше 5,2 млн пассажиров.

Вторым из пригородных направлений по востребованности у пассажиров в этот период стал маршрут Туапсе – Имеретинский курорт: пригородными «Ласточками» на этом направлении перевезено около 4,9 млн пассажиров. Третью строчку рейтинга занимает маршрут Ростов – Таганрог: электрички, курсирующие между донской столицей и родиной Чехова, перевезли более 3,8 млн человек.

Замыкают пятерку лидеров 2 популярных маршрута, которые связывают станции Черноморского побережья: «Ласточками» сообщением Аэропорт Сочи – Туапсе и Аэропорт Сочи – Сочи воспользовались 1,9 млн и 1,2 млн человек соответственно.

Также электрички для поездок активно используют жители и гости Республики Дагестан. В январе – октябре 2024 года на маршруте Махачкала – Дербент перевезено 731 тыс. пассажиров, на маршруте Хасав-Юрт – Махачкала – 413 тыс.

Напомним, что на пригородных маршрутах на полигоне СКЖД работают 2 перевозчика – АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и АО «Кубань Экспресс-Пригород», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.