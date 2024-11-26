На вокзалах Воронеж-1 и Белгород открылись залы ожидания для маломобильных посетителей

15:31

26 ноября на вокзалах Воронеж-1 и Белгород открылись залы ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», где маломобильные пассажиры могут с комфортом провести время в ожидании поезда.

Современные эргономичные пространства, расположенные на первых этажах вокзальных комплексов, учитывают потребности всех категорий маломобильных пассажиров. Залы оснащены индукционным оборудованием, удобной мягкой мебелью и местами для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся в креслах-колясках.

Для получения ситуационной помощи в залах ожидания предусмотрены кнопки вызова персонала. Также установлены табло с расписанием отправления и прибытия поездов. Помимо этого, на вокзалах расположены справочные видеотерминалы, с помощью которых можно построить маршрут следования, узнать об услугах на вокзалах, а также получить консультацию оператора, в том числе и на русском жестовом языке.

Напомним, что на вокзалах Воронеж-1 и Белгород безвозмездно предоставляются услуги сопровождения маломобильных пассажиров, перемещения ручной клади и багажа, а также оказывается помощь в высадке и посадке на поезд.

Услугами Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» можно воспользоваться, оформив заявку не менее чем за 24 часа до оказания услуги по бесплатному номеру 8 (800) 775-00-00, в приложении «РЖД Пассажирам» или по электронному адресу: info@rzd.ru, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.