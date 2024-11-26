Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На грузовом терминале ТЛЦ «Черняховск» реализуется новая услуга по перевалке жидких удобрений

2024-11-26 15:22
На грузовом терминале ТЛЦ «Черняховск» реализуется новая услуга по перевалке жидких удобрений
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В ноябре на грузовом терминале в Ново-Западном парке станции Черняховск начали оказывать услугу по хранению и перевалке жидких удобрений. Первые 2 цистерны со 138 тоннами груза для сельхозпредприятий региона прибыли из Самарской области.

Для перевалки и хранения удобрений на терминале установлен мягкий резервуар объемом 250 куб. м и вместимостью до 330 тонн с водяной помпой и сливными горловинами. Выгруженные в резервуар удобрения разливаются в автоцистерны и развозятся по агропромышленным предприятиям региона.

Услугу оказывает Калининградская железная дорога совместно с одной из коммерческих компаний области. Специализированная емкость может использоваться для хранения удобрений круглогодично при температуре не ниже -26°C, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru