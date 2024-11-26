На грузовом терминале ТЛЦ «Черняховск» реализуется новая услуга по перевалке жидких удобрений

15:22

В ноябре на грузовом терминале в Ново-Западном парке станции Черняховск начали оказывать услугу по хранению и перевалке жидких удобрений. Первые 2 цистерны со 138 тоннами груза для сельхозпредприятий региона прибыли из Самарской области.

Для перевалки и хранения удобрений на терминале установлен мягкий резервуар объемом 250 куб. м и вместимостью до 330 тонн с водяной помпой и сливными горловинами. Выгруженные в резервуар удобрения разливаются в автоцистерны и развозятся по агропромышленным предприятиям региона.

Услугу оказывает Калининградская железная дорога совместно с одной из коммерческих компаний области. Специализированная емкость может использоваться для хранения удобрений круглогодично при температуре не ниже -26°C, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.