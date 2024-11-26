За 10 месяцев 2024 года на вокзалах Горьковской железной дороги было собрано более 309 тыс. пластиковых бутылок и алюминиевых банок

15:17

В январе – октябре 2024 года посетители вокзальных комплексов Горьковской железной дороги отправили на переработку более 309 тыс. использованной тары. Общий вес вторсырья составил более 10 тонн.

Больше всего пластиковых бутылок и алюминиевых банок сдано на вокзалах Казань (61,2 тыс.), Чебоксары (47 тыс.), Владимир (38,4 тыс.) и Нижний Новгород (32,8 тыс.).

В фандоматах тара хранится до заполнения устройств, а затем силами специализированных организаций сортируется, очищается, измельчается, после чего повторно используется для производства новых товаров – бутылок, одежды, обуви, мебели и др.

За каждую сданную тару пользователям устройств начисляются бонусы. В дальнейшем их можно обменять на скидки у компаний-партнеров: крупных торговых сетей, магазинов по продаже электроники, бытовой химии, косметики, книг, предприятий общественного питания, сервисных компаний, онлайн-кинотеатров и др. Для зачисления бонусов необходимо при сдаче тары ввести номер телефона, зарегистрированный в бонусной программе Ecoplatform.

Всего на вокзальных комплексах Горьковской магистрали установлено 28 аппаратов по приему использованной тары. Они расположены в Нижнем Новгороде, Казани, Ижевске, Кирове, Владимире, Агрызе, Арзамасе, Дзержинске, Йошкар-Оле, Зеленодольске, Коврове, Чебоксарах, Муроме и Янауле, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.