На Красноярской железной дороге появится беспересадочный маршрут из Дивногорска до Зеледеево

2021-10-29 12:29
Для удобства пассажиров Красноярской железной дороги с 8 ноября в расписании появится новый «сквозной» электропоезд Дивногорск – Зеледеево.

Ранее маршрут был в графике, но последней станцией была платформа Бугач. По просьбам пассажиров, компания «Краспригород» продлила его до Зеледеево.

Это позволяет охватить все остановочные пункты Октябрьского района Красноярска и крупные населенные пункты западной пригородной зоны.

Отправление электрички из Дивногорска – в 06:40, прибытие на станцию Красноярск – в 07:40, прибытие на станцию Зеледеево – в 09:21.

В связи с этим электропоезд Красноярск – Бугач – Красноярск отправлением со станции Красноярска в 07:45 отменяется.

Компания «Краспригород» просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок.

Уточнить расписание электропоездов можно по бесплатному телефону справочного центра ОАО «ЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» в разделе «Расписание», или воспользовавшись мобильным приложением «ЖД Пассажирам».

Напомним, пассажиры на вокзалах и в пригородных поездах обязаны соблюдать масочный режим, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

