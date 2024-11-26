Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Зал ожидания для маломобильных пассажиров открылся на ТПУ Можга

2024-11-26 11:59
Открытие зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья состоялось на транспортно-пересадочном узле Можга Горьковской железной дороги. Проект реализован в рамках развития безбарьерной среды на железнодорожных объектах. ТПУ Можга ежесуточно обслуживает более 700 пассажиров.

Новое специализированное пространство оснащено удобными посадочными местами, адаптированными для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, которые передвигаются в креслах-колясках, а также слабовидящих (в том числе – в сопровождении собак-проводников) и слабослышащих пассажиров. Установлена кнопка вызова персонала, имеется игровая зона для детей.

Особенностью специализированной зоны ожидания является тактильно-сенсорный информационный терминал, доступный для всех категорий инвалидов. Программное обеспечение терминала включает информацию о вокзале, услугах, которые предоставляются на вокзалах, правила посещения зоны ожидания, видеоконсультацию для инвалидов по слуху посредством жестового языка и расписание движения поездов.

Отметим, что транспортно-пересадочный узел Можга, открытый в 2021 году, отвечает современным стандартам комфорта, надежности и безопасности и оснащен всем необходимым технологическим оборудованием. Здание общей площадью кв. м оборудовано системами вентиляции и кондиционирования, пожарной сигнализации и пожаротушения, видеонаблюдения, автоматического оповещения пассажиров. Установлены динамические табло и статическая навигация для направления пассажиропотоков. В здании применено современное энергосберегающее освещение.

Напомним, что в 2024 году зоны ожидания Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья уже открылись в вокзальном комплексе Нижний Новгород и на пригородном вокзале Юдино-2 в Республике Татарстан.

Центр содействия мобильности ОАО «РЖД» работает в круглосуточном режиме без выходных дней. Получить информацию об услугах, оставить заявку на сопровождение и оказание помощи, зарезервировать места в поездах дальнего следования можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Маломобильным пассажирам» или по тел.: 8 (800) 775-00-00. Заявку можно оставить за трое суток до поездки, но не менее чем за 24 часа до момента оказания услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

