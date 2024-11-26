За 10 месяцев текущего года на Юго-Восточной железной дороге внедрено более 2,4 тыс. рационализаторских предложений

За январь – октябрь 2024 года на ЮВЖД было внедрено 2446 рационализаторских предложений, что на 12,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Реализованы проекты, которые направлены на ресурсосбережение, усовершенствование технических и технологических процессов, связанных с обеспечением безопасности движения, снижением трудоемкости и улучшением условий труда.

Экономический эффект составил 62,8 млн рублей. Это больше, чем за 10 месяцев 2023 года, на 1,1%. В рационализаторской деятельности приняли участие 2650 работников (+8,3%).

Наибольшее количество новаторских предложений разработано и внедрено в Юго-Восточной дирекции инфраструктуры (901 проект), службе автоматики и телемеханики (386), а также в Воронежской дирекции связи (360), сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.