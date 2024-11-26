Дополнительные поезда назначены на новогодние праздники на Южно-Уральской железной дороге

В период новогодних праздничных дней на ЮУЖД будет назначено 6 дополнительных поездов.

Поезд № 546/545 Челябинск – Нижневартовск будет отправляться из Челябинска 26 декабря 2024 года, 7 и 11 января 2025 года, обратно из Нижневартовска – 8 и 12 января 2025 года.

Поезд № 552/551 Приобье – Челябинск отправится из Приобья 30 декабря 2024 года.

Поезд № 181/182 Оренбург – Москва будет отправляться из Оренбурга 27, 28 декабря 2024 года, 2, 4, 6, 8, 10 января 2025 года, обратно из Москвы – 29, 30 декабря 2024 года, 4, 6, 8, 10, 12 января 2025 года.

Поезд № 542/541 Оренбург – Тюмень отправится из Оренбурга 27 декабря 2024 года, обратно из Тюмени – 29 декабря.

Поезд № 222/221 Оренбург – Тюмень отправится из Оренбурга 4 и 8 января 2025 года, обратно из Тюмени – 6 и 10 января.

В поездах предусмотрены места для размещения маломобильных пассажиров, имеются мужские/женские купе, доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами, а также багажное купе.

Узнать расписание и приобрести билеты на эти поезда можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.