В новогодние праздники на Горьковской железной дороге назначено почти 180 рейсов дополнительных поездов

09:16

На период новогодних праздничных дней на Горьковской железной дороге назначено 178 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях магистрали в период с 19 декабря 2024 года по 13 января 2025 года.

Между Казанью и Москвой назначено 79 рейсов. Также столицу свяжут 38 дополнительных поездов с Кировом. Дополнительный рейс поезда Москва – Нижний Новгород отправится 31 декабря 2024 года.

Между Нижним Новгородом и Ижевском дополнительно назначено 28 рейсов. Также 18 дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Казань – Пенза – Адлер, а 14 свяжут Киров с Санкт-Петербургом.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.