Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В новогодние праздники на Горьковской железной дороге назначено почти 180 рейсов дополнительных поездов

2024-11-26 09:16
В новогодние праздники на Горьковской железной дороге назначено почти 180 рейсов дополнительных поездов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На период новогодних праздничных дней на Горьковской железной дороге назначено 178 рейсов дополнительных поездов дальнего следования. Они будут курсировать на наиболее востребованных направлениях магистрали в период с 19 декабря 2024 года по 13 января 2025 года.

Между Казанью и Москвой назначено 79 рейсов. Также столицу свяжут 38 дополнительных поездов с Кировом. Дополнительный рейс поезда Москва – Нижний Новгород отправится 31 декабря 2024 года.

Между Нижним Новгородом и Ижевском дополнительно назначено 28 рейсов. Также 18 дополнительных поездов будут курсировать по маршруту Казань – Пенза – Адлер, а 14 свяжут Киров с Санкт-Петербургом.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о расписании поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru