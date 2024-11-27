Нижегородских студентов познакомили с железнодорожными профессиями

16:06

Железнодорожники рассказали студентам 1–3 курсов колледжей города Нижнего Новгорода об особенностях работы железнодорожной отрасли сегодня, актуальных вакансиях и преимуществах работы в компании ОАО «РЖД».

Цель мероприятия – профориентация и возможность узнать о перспективах работы молодых специалистов на железнодорожном транспорте.

Встреча прошла в формате «открытого диалога» при поддержке круглогодичного молодежного образовательного центра «КУПНО. СТАРТ». В ходе мероприятия ведущие работодатели региона провели со студентами карьерную игротеку и научили их составлять идеальное резюме.

Студентам рассказали про историю компании ОАО «РЖД» и о ведущих железнодорожных профессиях: монтер пути, электромонтер контактной сети, составитель поездов, осмотрщик-ремонтник вагонов, сигналист и др. Особый интерес вызвали профессии машиниста, помощника машиниста и дежурного по станции. Участники встречи задали вопросы о прохождении практики на предприятиях железной дороги, льготах, гарантиях и социальной поддержке в компании, на которую может рассчитывать молодой специалист, о получении новой профессии в учебном центре профессиональных квалификаций и дальнейшем трудоустройстве.

Напомним: ОАО «РЖД» уделяет особое внимание профориентационным мероприятиям. Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие профориентации и дополнительного образования (встречи со студентами, экскурсии на железнодорожные предприятия и др.).

Добавим, что Горьковская железная дорога уже не первый год реализует комплексную программу «Молодой специалист», в рамках которой предоставляется значительная социальная, карьерная и материальная поддержка работникам моложе 30 лет. На сегодняшний день общая численность молодых работников магистрали составляет свыше 11 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.