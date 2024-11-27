Поезд Деда Мороза сделает остановку в столице Мордовии

15:41

В Саранск поезд главного героя зимних сказок приедет 28 декабря. Всего предстоящей зимой передвижная резиденция Деда Мороза сделает остановки более чем в 60 населенных пунктах страны.

На встречу с Дедом Морозом приглашаются все желающие – жители и гости города. На перроне детей и взрослых будет ждать развлекательная программа с участием аниматоров и артистов, а для свободного посещения будут открыты вагоны-рестораны и вагон-лавка.

Кроме того, запланированы отдельные программы, на которые нужно заранее приобрести билеты. Первая включает прохождение квеста с командой аниматоров, встречу с главным зимним волшебником, подарок от Деда Мороза и чаепитие в вагоне-буфете. Отдельно можно купить билет на кукольный спектакль, где, помимо представления, гостей ждет сладкий подарок и видеопоздравление Деда Мороза.

Продажа билетов начнется за 30 дней до прибытия уникального поезда. Подробная инструкция и актуальная информация о проекте и правилах приобретения билетов размещена на сайте poezddedamoroza.ru, в официальном Telegram-канале, на странице ВКонтакте и официальном сайте ОАО «РЖД», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.