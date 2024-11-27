Первая на Юго-Восточной железной дороге женщина-помощник машиниста отправилась в рейс

14:39

26 ноября отправилась в рейс первая на Юго-Восточной железной дороге женщина-помощник машиниста электропоезда. Марина Войлокова совершила первую самостоятельную поездку на пригородном поезде по маршруту Белгород – Курск.

Она прошла курс обучения в Воронежском подразделении Юго-Восточного учебного центра профессиональных квалификаций. После успешной сдачи экзаменов Марина начала свою трудовую деятельность в коллективе производственного участка Белгород моторвагонного депо Отрожка, где прошла стажировку и получила допуск к самостоятельной работе.

Вместе с машинистом она следит за состоянием электропоезда до и во время поездки, безопасной посадкой и высадкой пассажиров, показаниями приборов, а также светофоров, сигнальных указателей и знаков в пути следования для обеспечения безопасности движения.

Холдингом «РЖД» проведена большая работа по подготовке инфраструктуры и подвижного состава к возвращению женщин в эту профессию: определены участки работы и типы подвижного состава, на которых они будут работать, подготовлена инфраструктура для комфортной работы и межсменного отдыха, разработаны и пошиты комплекты форменной одежды, разработан комплекс мер социальной поддержки и т. д. Все локомотивы и электропоезда, на которых работают женщины, отвечают самым высоким современным стандартам: они эргономичны, многие процессы управления в них автоматизированы, усовершенствованы системы безопасности.

Напомним: возможность работать в составе локомотивных бригад электропоездов и электровозов у женщин появилась с 1 января 2021 года благодаря изменениям, внесенным Министерством труда и социальной защиты РФ в перечень доступных для женщин профессий и программе ОАО «РЖД» по подготовке женщин-помощников машинистов, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.