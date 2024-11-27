В 2024 году в Удмуртии отремонтировано почти 40 железнодорожных переездов

В 2024 году в Удмуртии отремонтировано почти 40 железнодорожных переездов

09:44

В 2024 году работники Горьковской железной дороги произвели ремонт 39 переездов в Ижевском регионе.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий на 2 железнодорожных переездах в черте города Ижевска (улицы Володарского и Пойма) установлены устройства заграждения переезда (УЗП). Также произведена замена УЗП на железнодорожном переезде на станции Кама и капитальный ремонт переезда на перегоне Можга – Пычас в Удмуртской Республике.

Кроме того, на 5 переездах в Удмуртской Республике (перегоны Можга – Пычас, Вожой – Болгуры, Игра – Кушья, станции Игра и Ижевск) выполнена замена резинокордового настила, на 24 переездах – асфальтировка проезжей части.

Отметим, что в январе – октябре 2024 года количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги сократилось в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 10 месяцев зафиксировано 233 случая. При этом за январь – октябрь на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 17 столкновений автомобилей с поездами. В происшествиях пострадали 20 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизацию и оснащение дополнительными системами безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.