Более 15,5 тыс. железнодорожников и жителей двух регионов вакцинировали от сезонного гриппа в учреждениях здравоохранения полигона Забайкальской магистрали

09:38

На Забайкальской железной дороге завершилась кампания по массовой вакцинации от сезонного гриппа работников ОАО «РЖД» и жителей Забайкалья и Приамурья. Всего с сентября профилактическими мероприятиями было охвачено свыше 15,5 тыс. человек.

В первую очередь, прививки ставят сотрудникам магистрали, которые контактируют с большим количеством людей. В их число входят работники вокзалов и поездных бригад, билетные кассиры, представители учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина». Также вакцинируются те, кто непосредственно занят в обеспечении движения поездов: диспетчеры, машинисты и их помощники, монтеры пути, осмотрщики вагонов, энергетики и связисты. Всего привито более 6,2 тыс. сотрудников ЗабЖД – 75% от численности коллектива магистрали.

Кроме того, привиться могут жители Забайкальского края и Амурской области, прикрепленные для медицинского обслуживания к частным учреждениям здравоохранения «РЖД-Медицина». Всего вакцинировано 6,7 тыс. забайкальцев и амурчан этой категории (около 68% от численности прикрепленного населения).

Вакцинация проводится бесплатно.

В настоящее время сеть здравоохранения «РЖД-Медицина» готовится к проведению кампании по обязательной вакцинации сотрудников ЗабЖД от клещевого вирусного энцефалита.

Отметим, что благодаря выполняемому комплексу профилактических мероприятий удается обеспечивать стабильно низкий уровень заболеваемости сотрудников ОАО «РЖД», обслуживающих полигон дороги, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.