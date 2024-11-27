Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железная дорога и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инновационной деятельности

2024-11-27 09:30
Куйбышевская железная дорога и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инновационной деятельности
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

26 ноября в Самаре состоялось подписание соглашения между Куйбышевской железной дорогой и региональным отделением «Опоры России». Подписи под документом поставили начальник магистрали Вячеслав Дмитриев и заместитель председателя Самарского регионального отделения «Опоры России» Ольга Кондрашова.

Соглашение предусматривает совместную работу по информированию субъектов бизнеса о возможностях взаимодействия и участия в инновационной деятельности РЖД, формированию новых партнерских цепочек и оказанию помощи в реализации и внедрении инновационных продуктов и услуг от идеи до закупочного процесса.

«На текущий момент КбшЖД имеет более 100 сформулированных запросов на внедрение инноваций. В этом году компания занимается реализацией 19 подобных проектов стоимостью 1,3 млрд рублей. Мы приглашаем к активному сотрудничеству партнеров самых разных уровней – от крупных предприятий и научно-исследовательских институтов до студенческих групп», – отметил Вячеслав Дмитриев.

По словам Ольги Кондрашовой, малый и средний бизнес – более гибкий и динамично реагирующий на изменение рыночных реалий, поэтому подписанное соглашение для представителей этой сферы открывает дополнительную возможность для более выгодного сотрудничества с РЖД в сфере создания прогрессивных решений.

В ходе мероприятия эксперты подробно рассказали участникам о запросах и практиках внедрения инноваций, о механизмах реализации закупочного процесса, осуществляемых холдингом «РЖД». Также железнодорожники дали конкретные рекомендации по соблюдению регламента при формировании заявок, оформлению необходимых документов для участия в конкурсных мероприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru