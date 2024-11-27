Куйбышевская железная дорога и «Опора России» заключили соглашение о сотрудничестве в области развития инновационной деятельности

09:30

26 ноября в Самаре состоялось подписание соглашения между Куйбышевской железной дорогой и региональным отделением «Опоры России». Подписи под документом поставили начальник магистрали Вячеслав Дмитриев и заместитель председателя Самарского регионального отделения «Опоры России» Ольга Кондрашова.

Соглашение предусматривает совместную работу по информированию субъектов бизнеса о возможностях взаимодействия и участия в инновационной деятельности РЖД, формированию новых партнерских цепочек и оказанию помощи в реализации и внедрении инновационных продуктов и услуг от идеи до закупочного процесса.

«На текущий момент КбшЖД имеет более 100 сформулированных запросов на внедрение инноваций. В этом году компания занимается реализацией 19 подобных проектов стоимостью 1,3 млрд рублей. Мы приглашаем к активному сотрудничеству партнеров самых разных уровней – от крупных предприятий и научно-исследовательских институтов до студенческих групп», – отметил Вячеслав Дмитриев.

По словам Ольги Кондрашовой, малый и средний бизнес – более гибкий и динамично реагирующий на изменение рыночных реалий, поэтому подписанное соглашение для представителей этой сферы открывает дополнительную возможность для более выгодного сотрудничества с РЖД в сфере создания прогрессивных решений.

В ходе мероприятия эксперты подробно рассказали участникам о запросах и практиках внедрения инноваций, о механизмах реализации закупочного процесса, осуществляемых холдингом «РЖД». Также железнодорожники дали конкретные рекомендации по соблюдению регламента при формировании заявок, оформлению необходимых документов для участия в конкурсных мероприятиях, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.