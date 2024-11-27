Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Свердловская железная дорога развивает аутсорсинговый сервис для предприятий Тюменской области на базе грузового терминала в Тобольске

2024-11-27 09:23
Для улучшения обслуживания предприятий строительного и нефтегазового комплекса Тюменской области Свердловская магистраль развивает комплексную услугу «Удаленный распределительный склад» на базе грузового терминала станции Тобольск. В ноябре заключен пятилетний договор с оптовым поставщиком материалов для жилищного строительства. Это уже пятый клиент, который будет использовать терминал для хранения и отгрузки различных видов продукции.

В планах компании – еженедельно завозить на площадку до пяти вагонов кирпича, цемента, сухих строительных смесей, железобетонных изделий и др. Благодаря этому местные застройщики смогут получать необходимые стройматериалы в нужном объеме и точно в срок.

Терминал на грузовом дворе станции Тобольск задействован как «удаленный склад» с 2022 года. Ведущая российская компания по транспортировке нефти складирует там трубную продукцию, предназначенную для обновления и ремонта магистральных трубопроводов. Один из грузовладельцев осуществляет на площадке накопление и хранение инертно-строительных грузов. Щебень предназначен в том числе для строительства нового нефтехимического комплекса, а также для реконструкции участков федеральной автодороги Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск.

Напомним: сервис «Удаленный распределительный склад» позволяет предприятиям минимизировать затраты на аренду и обслуживание складских площадей, дистанционно организовывать поставки и реализацию продукции. В рамках комплексной услуги специалисты СвЖД оформляют необходимые документы, принимают товар на ответственное хранение, ведут его учет и по доверенности отпускают потребителям. Также предусмотрена возможность доставки продукции до конечного получателя автотранспортом. Для хранения грузов используются открытая площадка и крытые склады. Все операции осуществляются без личного участия грузовладельца, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

