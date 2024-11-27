Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

За 10 месяцев 2024 года Центрами продажи услуг на Юго-Восточной железной дороге дополнительно привлечено почти 1,2 млн грузов

2024-11-27 09:17
За 10 месяцев 2024 года Центрами продажи услуг на Юго-Восточной железной дороге дополнительно привлечено почти 1,2 млн грузов
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе – октябре 2024 года Центры продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) оформили отправку около 1,2 млн тонн грузов со станций Юго-Восточной железной дороги. При этом на железнодорожный транспорт удалось привлечь более 120 новых клиентов. Среди основных номенклатур отправленных грузов – зерно, сахар, черные металлы, лом черных металлов.

В общей сложности, ЦПУ за 10 месяцев обработано более 2,7 тыс. обращений, большинство из которых касалось предоставления подвижного состава, услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре ЮВЖД, а также консультационных услуг, в том числе по организации электронного документооборота.

В настоящее время на ЮВЖД фронт-офисы ЦПУ работают в Лисках (Воронежская область), Ельце (Липецкая область), Мичуринске (Тамбовская область) и Белгороде. Кроме того, заказы на транспортно-логистические и терминально-складские услуги можно оформить через представителей центров в Алексеевке, Старом Осколе (Белгородская область) и Тамбове.

Напомним, что клиенты могут направлять свои заявки через единый колл-центр ОАО «РЖД», личный кабинет клиента и по единой электронной почте Юго-Восточного ЦПУ на сайте Юго-Восточной железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»), а также при личном визите в один из центров продажи услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru