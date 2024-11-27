За 10 месяцев 2024 года Центрами продажи услуг на Юго-Восточной железной дороге дополнительно привлечено почти 1,2 млн грузов

В январе – октябре 2024 года Центры продажи услуг ОАО «РЖД» (ЦПУ) оформили отправку около 1,2 млн тонн грузов со станций Юго-Восточной железной дороги. При этом на железнодорожный транспорт удалось привлечь более 120 новых клиентов. Среди основных номенклатур отправленных грузов – зерно, сахар, черные металлы, лом черных металлов.

В общей сложности, ЦПУ за 10 месяцев обработано более 2,7 тыс. обращений, большинство из которых касалось предоставления подвижного состава, услуг по погрузке и выгрузке на терминально-складской инфраструктуре ЮВЖД, а также консультационных услуг, в том числе по организации электронного документооборота.

В настоящее время на ЮВЖД фронт-офисы ЦПУ работают в Лисках (Воронежская область), Ельце (Липецкая область), Мичуринске (Тамбовская область) и Белгороде. Кроме того, заказы на транспортно-логистические и терминально-складские услуги можно оформить через представителей центров в Алексеевке, Старом Осколе (Белгородская область) и Тамбове.

Напомним, что клиенты могут направлять свои заявки через единый колл-центр ОАО «РЖД», личный кабинет клиента и по единой электронной почте Юго-Восточного ЦПУ на сайте Юго-Восточной железной дороги (раздел «Грузовые перевозки»), а также при личном визите в один из центров продажи услуг, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.